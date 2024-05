Nazionale: c’è un giocatore del Torino che ci spera. Ancora 3 partite per conquistare SPALLETTI e l’Europeo

Luciano Spalletti aspetta le ultime tre giornate per schiarirsi le idee sui convocati e Ricci del Torino vuole un posto

ITALIA – «Tre partite per conquistare una chiamata in nazionale e l’Europeo. Il finale di stagione può significare ancora molto per Samuele Ricci, a caccia di una magli azzurra e di un volo per la Germania. Il centrocampista granata non ha preso parte nelle amichevoli di marzo negli Stati Uniti, ma può ancora sperare di rientrare nel gruppo che a giugno sarà impegnato all’Europeo. Un assist per Ricci arriva infatti dall’allargamento delle rose approvato nei giorni scorsi dall’Uefa: i commissari tecnici potranno convocare 26 giocatori anziché 23». Lo scrive il Corriere della Sera.