Probabili formazioni Milan Inter, Thuram ha la febbre: tocca a Bonny! Il dubbio di Chivu a centrocampo, scartata un’ipotesi

Il grande giorno del derby di Milano è arrivato. Questa sera, Inter e Milan si affronteranno a San Siro in un match che potrebbe risultare cruciale per la corsa allo scudetto. La sfida, che vedrà le due squadre impegnate in un altro capitolo della loro rivalità storica, potrebbe determinare il futuro della stagione, con i nerazzurri pronti a consolidare la loro posizione in testa alla classifica.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico Cristian Chivu è alle prese con alcune incertezze sulla formazione. Il suo piano potrebbe essere ostacolato da problemi fisici di alcuni giocatori chiave, tra cui Marcus Thuram, che potrebbe essere costretto a saltare la partita a causa di un attacco febbrile. Nonostante l’assenza di Lautaro Martinez, che sarà costretto a tifare dalla panchina, la squadra di Chivu avrà comunque un attacco da temere, grazie alla coppia inedita Pio Esposito e Bonny. L’allenatore rumeno ha escluso l’ipotesi di scendere in campo con una sola punta, come avvenuto nella partita di Coppa Italia contro il Como, e ha confermato il ritorno al classico 3-5-2.

Al centrocampo, il dubbio principale riguarda la condizione di Hakan Calhanoglu. Il turco non ha ancora raggiunto il ritmo ottimale e, nonostante il rigore sbagliato all’andata, sembra che Chivu opterà per la panchina per lui. La scelta tecnico-tattica è chiara: spazio a Mkhitaryan, che ha già trovato la via del gol in più occasioni nei derby, e a Piotr Zielinski, il cui ruolo sarà fondamentale per contrastare la qualità di Luka Modric.

Con la posta in gioco altissima, il derby di questa sera rappresenta una sfida fondamentale per entrambe le squadre, che dovranno dare il massimo per rimanere in corsa per il titolo. I nerazzurri sono pronti a scendere in campo con determinazione e una formazione decisa, con l’obiettivo di confermare la loro superiorità.

