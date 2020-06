Probabili formazioni Torino Lazio: Immobile sfida Belotti, ecco quali saranno le scelte dei due tecnici per la sfida del ‘Grande Torino’

Una sfida tra bomber, una partita in cui bisogna assolutamente vincere. Il Torino accoglie la Lazio al Grande Torino, i padroni di casa devono assolutamente tornare al successo dopo un periodo più che negativo. La Lazio vuole invece dare continuità alla vittoria sulla Fiorentina.

COME ARRIVA IL TORINO – Momento davvero negativo per i granata che devono assolutamente cambiare rotta in una sfida importantissima. Belotti scenderà in campo dal 1′, con Edera a supporto.

COME ARRIVA LA LAZIO – Immobile è il punto di riferimento di questa squadra, Inzaghi recupera anche Correa. Luis Alberto, Parolo e Milinkovic andranno a centrocampo, con Jony e Lazzari sulle corsie esterne.

Probabili formazioni Torino Lazio

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer; Edera, Belotti. Allenatore: Moreno Longo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Radu, Acerbi, Patric; Jony, Luis Alberto, Parolo, Milinkovic, Lazzari; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi