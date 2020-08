Probabili formazioni Wolverhampton Siviglia: Jimenez in campo dal 1′, andalusi in campo col solito 4-3-3. Suso dalla panchina

La squadra rivelazione dell’Europa League contro una compagine storicamente pericolosa, che il trofeo l’ha sollevato più volte spaventando anche le big. Si chiude questa sera il quadro dei quarti di Europa League: Wolverhampton e Siviglia si sfideranno per poter arrivare in semifinale. Saranno 90′ (o 120′) di fuoco.

COME ARRIVA IL WOLVERHAMPTON – I Wolves vogliono far bene e tentare la mezza impresa. Solito 3-4-3 per Espirito Santo, con Jimenez come punto di riferimento in avanti. Traoré e Diogo Jota si muoveranno sulle corsie esterne. Moutinho e Ruben Neves, invece, agiranno sulle corsie esterne.

COME ARRIVA IL SIVIGLIA – Lopetegui sa che il suo 4-3-3 può far male a chiunque e riproporrà il modulo col falso nueve. En-Nesyri in attacco, supportato da Ocampos e Munir. Suso, almeno per il momento, dovrebbe partire dalla panchina.

Probabili formazioni Wolverhampton Siviglia

Wolverhampton (3-4-3): Rui Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Moutinho, Ruben Neves, Vinagre; Traoré, Jimenez, Diogo Jota. Allenatore: Nuno Espirito Santo

Siviglia (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Ocampos, En-Nesyri, Munir. Allenatore: Julen Lopetegui.