Progetto Juve: Pjanic a vita! Restano anche Khedira e Mandzukic

La Juventus si prepara a blindare Miralem Pjanic. Anche Sami Khedira e Mario Mandzukic possono restare in bianconero

Miralem Pjanic a vita in bianconero? La Juventus è pronta a blindare il centrocampista bosniaco, autore di un’ottima stagione. Il calciatore classe ’90 è corteggiato da alcuni grandi club stranieri ma la Juve non vuole privarsene e pensa al rinnovo del contratto. Miralem, arrivato due anni fa per 30 milioni di euro dalla Roma grazie alla clausola di rescissione, guadagna attualmente 4,5 milioni di euro ma potrebbe aumentare il suo stipendio nei prossimi mesi. La Juventus infatti sta pensando al rinnovo per blindare il giocatore.

Massimiliano Allegri lo considera fondamentale per il suo gioco e la Juve è pronta ad accontentare le richieste del suo tecnico. Secondo Tuttosport è pronto un contratto da 6 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2023, quando il centrocampista avrà 33 anni. Un’investitura importante per il calciatore della Juventus. Insieme a lui, almeno nella prossima stagione, sono pronti a rimanere anche Sami Khedira e Mario Mandzukic. Il primo ha un accordo di un anno, il secondo ha ancora un biennale: entrambi hanno mercato ma non hanno manifestato l’intenzione di andarsene e, salvo sorprese, resteranno alla Juventus anche nella prossima stagione.