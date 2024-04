Provedel Lazio, scenario clamoroso per il futuro: la situazione

Ivan Provedel potrebbe lasciare la Lazio nel prossimo mercato estivo: una situazione particolare legata all’età e alla possibile plusvalenza

Il portiere infatti ha semplicemente adeguato a livello economico il suo contratto in scadenza nel 2027 con la Lazio che premeva per prolungare al 2028. Visti i 30 anni e l’ottimo rendimento di Mandas, designato come futuro titolare, Provedel potrebbe partire di fronte ad un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe una clamorosa plusvalenza visto che fu pagato solo 2 milioni. Lo scrive il Messaggero.