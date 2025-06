PSG Atletico Madrid: le tre cose che non hai notato della partita

Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 21:00, Psg Atletico Madrid: match valido per il ritorno la prima giornata del Mondiale per Club

Il tema principale di PSG-Atletico Madrid non era tanto l’effetto della partita sul girone, troppo presto per fare calcoli anche se chiaramente i punti contano moltissimo in una competizione strutturata secondo la formula della “vecchia” Champions League. A pesare maggiormente era una domanda: esiste ancora l’onda lunga della finale di Monaco? Ecco la risposta (assolutamente affermativa) in alcuni episodi minori.