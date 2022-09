PSG, Campos a sorpresa: «Mbappé e Neymar? Errore prenderli insieme»

Luis Campos, dirigente del PSG, a sorpresa su Mbappé e Neymar: le dichiarazioni sui due attaccanti dei parigini

Luis Campos, dirigente del PSG, ha parlato a RMC Sport.

LE PAROLE – «Abbiamo commesso l’errore in passato di reclutare due giocatori nella stessa posizione. Il mercato in entrata non è stato buono perché ci mancano giocatori in alcune posizioni chiave e perché ne abbiamo un numero eccessivo in altre posizioni».