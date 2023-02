PSG, Donnarumma: «Il mio errore in Champions l’anno scorso? Dopo quel gol abbiamo mollato un po’»

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha parlato dell’errore in Champions League contro il Real Madrid dell’anno scorso

PAROLE – «Dopo quel gol abbiamo mollato un po’. Non mi sentivo in colpa, mi sentivo molto deluso. Vinciamo tutti insieme e perdiamo tutti insieme, quindi ero deluso ma non colpevole. Non è andata bene e dobbiamo voltare pagina, in questa stagione daremo tutto per vincere. Ma non dobbiamo essere ossessionati».