Salernitana, il Psg mette gli occhi su Ederson: i dettagli

Il Psg mette gli occhi su Ederson della Salernitana: parigini pronti ad offrire 26 milioni per il centrocampista brasiliano

Il Psg mette gli occhi in casa Salernitana e punta un nome a sorpresa per la prossima stagione. I parigini vorrebbero provare a prendere per l’estate il centrocampista Ederson.

Leonardo pronto ad offrire circa 26 milioni per il cartellino del brasiliano, che in caso di retrocessione con la Salernitana non resterebbe in B. Lo riporta il Corriere dello Sport.