Psg, Leonardo: «Messi? Non è il momento di parlarne. Sul rinnovo di Mbappé…»

Il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, ha parlato del futuro di Mbappé e del possibile arrivo di Messi

Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain, ha parlato a Canal + di Mbappé e di Messi dopo i rumors degli ultimi giorni che vedevano l’argentino possibile nuovo acquisto del PSG.

MESSI – «Le parole di Neymar? Lo ha intervistato un giornalista argentino, dunque è normale che se fai un’intervista in Argentina si parli di Messi. Dobbiamo portare rispetto. Messi è un giocatore del Barcellona. Quando toccano i nostri giocatori non siamo contenti, allora non dobbiamo toccare i giocatori d’altri. Non è il momento di pensare al mercato. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto e della rosa che abbiamo. Oggi è così, c’è grande rispetto per Messi e per il Barcellona, non è il momento di parlarne».

MBAPPE – «Rinnovo di Mbappé? Abbiamo tempo (ride, ndr). Ne parliamo, c’è voglia di parlarne, penso che ne abbia voglia anche lui. Ora è il momento di avere un’idea più chiara sul futuro, penso che abbiamo fatto passi avanti rispetto a dieci-quindici giorni fa».