PSG, se parte Mbappé la priorità sarà Haaland: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Se Mbappé dovesse lasciare il PSG a fine stagione, i parigini si tufferanno su Haaland

In Francia sono sicuri: il PSG punterà tutto su Erling Haaland nel caso in cui Kylian Mbappé dovesse lasciare Parigi a fine stagione. Il gioiello francese non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno e il Real Madrid è sempre sullo sfondo.

Se dovesse trasferirsi in Spagna, la priorità del PSG, come riportato da L’Equipe, sarebbe proprio Haaland.