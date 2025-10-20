Napoli News
PSV Napoli, tutti i dubbi e le possibili scelte di Conte per la trasferta di Champions League: quell’attaccante è pronto a prendersi l’attacco
Il Napoli si prepara alla trasferta di Eindhoven per la terza giornata della League Phase di Champions League, con l’obiettivo di conquistare i primi punti lontano dal Maradona dopo il successo interno contro lo Sporting Lisbona.
Antonio Conte deve fare i conti con diversi dubbi di formazione, legati soprattutto ai problemi fisici che hanno colpito la rosa nelle ultime settimane. In attacco, con Hojlund ancora indisponibile dopo l’infortunio rimediato contro il Torino, il favorito per partire titolare è Lorenzo Lucca. Alle sue spalle scalpita Ambrosino, fresco di rinnovo fino al 2030 e pronto a subentrare a gara in corso.
A centrocampo resta da valutare la condizione di Scott McTominay: la sua presenza dipenderà dalle sensazioni dell’ultimo allenamento, che però non ha fornito segnali del tutto incoraggianti.
La sfida con il PSV potrebbe rappresentare l’occasione giusta per Lang, che sogna la prima maglia da titolare della stagione proprio contro la sua ex squadra.
In difesa, Conte sembra orientato a schierare dal primo minuto Beukema e Buongiorno, con Juan Jesus pronto a subentrare come alternativa sul centro-destra.
