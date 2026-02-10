Pulisic Milan, rinnovo in stallo: occhio al pericolo Premier League! Il piano di Allegri rischia di saltare: ecco i club interessati

Nonostante la centralità assoluta nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri, il futuro di Christian Pulisic a Milano sta vivendo una fase di inaspettata incertezza. Il fantasista statunitense, rigenerato dall’aria di San Siro dopo gli anni difficili al Chelsea, è diventato un pilastro imprescindibile del Milan, ma le trattative per blindarlo sembrano essersi pericolosamente incagliate. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Marco Conterio su TMW, il dialogo per il prolungamento del contratto ha subito una brusca frenata: quella che sembrava un’intesa verbale raggiunta nei mesi scorsi non è stata ancora seguita dalla necessaria proposta formale da parte della dirigenza di via Aldo Rossi.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Questa situazione di stallo, apparentemente inspiegabile vista la resa in campo, non è passata inosservata oltremanica. I radar delle big della Premier League si sono riaccesi con prepotenza sul numero 11 rossonero. In particolare, Arsenal e Liverpool hanno iniziato a sondare il terreno in vista della prossima estate. I Reds, da tempo alla ricerca di un erede all’altezza per l’egiziano Mohamed Salah, vedono in “Captain America” il profilo ideale per tecnica e impatto mediatico, mentre i Gunners monitorano la crescita esponenziale del valore del giocatore, il cui cartellino è oggi stimato non meno di 55-60 milioni di euro.

Dal canto suo, Pulisic ha ribadito la sua priorità al Diavolo. L’esterno offensivo si sente un leader dello spogliatoio e vorrebbe proseguire la sua avventura in Italia, ma l’assenza di un’offerta scritta inizia a generare qualche interrogativo legittimo. La strategia del club meneghino appare rischiosa: forte di un contratto in scadenza nel 2027 (con opzione unilaterale per il 2028), la società non sembra avere fretta. L’obiettivo resta un rinnovo fino al 2029 con un ingaggio da top player (circa 5 milioni netti a stagione). Tuttavia, il tempo non è un alleato: l’imminente Mondiale 2026, che si giocherà proprio negli USA, potrebbe far lievitare ulteriormente le pretese economiche e lo status internazionale del giocatore, complicando terribilmente i piani di Allegri.