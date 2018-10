La Juventus lavora per il futuro. Nel mirino dei bianconeri ci sono Pulisic e Trincao, due promettenti esterni d’attacco

La Juventus pensa al futuro e cerca volti nuovi per puntellare il suo attacco. I bianconeri sondano il terreno europeo per rinforzare una squadra, a detta di Fabio Paratici, «difficilmente migliorabile». La Juve vuole provare a svecchiare ogni reparto e in attacco potrebbe puntare su alcuni giovani elementi che si stanno mettendo in evidenza nelle loro squadre. Secondo Tuttosport, la Vecchia Signora ha messo gli occhi, ormai da tempo, su Christian Mate Pulisic, calciatore statunitense di origini croate classe ’98, centrocampista o ala del Borussia Dortmund e della nazionale statunitense e su Francisco Trincao, esterno d’attacco classe ’99.

I bianconeri seguono lo statunitense e il portoghese e tra gennaio e giugno (probabile che il discorso venga spostato in estate) potrebbero tentare l’affondo per uno dei due gioielli. Lo statunitense ha un prezzo maggiore, si sta già affermando a buoni livelli ed è seguito dai grandi club della Premier League mentre il portoghese ha un prezzo inferiore, la Juve ha già offerto 10 milioni ma il Braga, suo club d’appartenenza, vuole 30 milioni di euro, vale a dire il valore della clausola rescissoria inserita nell’accordo attuale con il giocatore.