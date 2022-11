Guidolin tiferà il Brasile a Qatar 2022: «Mi innamorai di loro nella finale del 1970: il calcio brasiliano è fantasia ed anche efficace»

Il Corriere dello Sport ha chiesto a dei tecnici italiani di indicare la loro favorita per Qatar 2022 e per chi faranno il tifo. Di seguito le parole di Francesco Guidolin.

«Nonostante tifassi Italia e pregassi per i gol di Riva, ho cominciato ad amare il Brasile dalla finale dei mondiali del 1970 in Messico. Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé, Rivelino sono stati immensi, unici, quante volte me li sono sognati. Il calcio Brasiliano è fantasia, è qualità ma non solo esteticamente bello, c’è anche concretezza. Il mio tifo è per loro».