Qatar 2022 – Nessuno crossa come Lozano

Il leader dei giocatori che effettuano più cross al Mondiale in Qatar è il messicano Lozano. Contro la Polonia ne ha prodotti in quantità industriale, ben 11, ed anche da questo dato si capisce perché il Napoli di Spalletti stia funzionando alla grande

NAPOLI-JUVENTUS – Nessuno è vicino a Lozano, che per stare al vertice dovrà però riuscire a fare un bel pezzo di cammino al Mondiale. Sarà possibile se il suo Messico saprà battere l’Argentina. Che ha perso con l’Arabia Saudita ma che di palloni in mezzo ne mette con Di Maria. Insomma un Napoli-Juventus su scala planetaria, ecco cosa sarà il duello tra le fasce

W LA PREMIER – Pulisic e Robinson crossano tanto. Uno del Chelsea, l’altro del Fulham. E sulla strada degli Stati Uniti c’è proprio l’Inghilterra, che però non entra nella Premier

IL DERBY – Tra i crossatori migliori c’è il tedesco Raum. Esterno sinistro del Lipsia, si dice che l’Inter sia sulle sue tracce. Non sarebbe male un derby con l’opposto del Milan Theo Hernandez: entrato al posto del fratello, ha regalato un’altra marcia al Milan

GLI OPPOSTI – Shaqiri è un crossatore per definizione ed infatti il gol che ha deciso Svizzera-Camerun lo ha confezionato lui. Anche Gakpo ha piede delicato, ma contro il Senegal ha sfruttato l’invito di De Jong.

A SECCO – Nomi “minori” della top ten: dal Camerun Fai, dalla Corea del Sud Na Sang-Ho. Nessuna delle due squadre è ancora riuscita a segnare nonostante i loro sforzi