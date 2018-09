Sentenza Quagliarella: 31° gol a una sua ex squadra

Fabio Quagliarella ha piegato il Napoli ancora una volta. L’attaccante ha realizzato il 31° gol contro una sua ex squadra

Il tacco di Dio? Fabio Quagliarella ha punito ancora una volta una sua ex squadra e con lo straordinario gol di tacco realizzato contro il Napoli l’attaccante campano ha realizzato il suo gol numero 128 in Serie A, il 31° contro una sua ex squadra (è record!). Il calciatore della Sampdoria è il bomber più prolifico, in attività, del nostro campionato e ha dimostrato, ancora una volta, di essere il re dei gol difficili. A Quaglia non sono mai mancati coraggio e inventiva e ieri lo ha dimostrato, ancora una volta.

Un colpo difficile da immaginare. Un gol stupendo, arrivato al minuto 30 della ripresa: cross dalla trequarti di Bereszynski, Quaglia sceglie per una volta di non addomesticare il pallone come solo lui sa fare ma tira fuori dal cilindro un prodigioso colpo di tacco volante che lascia di sasso Ospina. Un gol bellissimo che porta la Sampdoria sul 3-0 e chiude definitivamente la gara. «Volevo andare di piatto ma non sarebbe mai andato in porta, così ho optato per il tacco e mi è andata bene. Fa impressione anche a me rivederlo, sicuramente entra nella mia personale top 3» ha detto il giocatore dopo la gara.