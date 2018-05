Il giocatore ex Inter protagonista con il suo pezzo forte: la rabona. Grande assist di Quaresma in Besiktas-Kayserispor

Sempre e solo rabona! Ricardo Quaresma, detto ‘trivela’, non ha trovato grande fortuna in Italia ma continua a regalare magie lontano dal nostro Paese. Il giocatore milita attualmente nel Besiktas e nell’ultima sfida contro il Kayserispor ha trovato un assist, naturalmente di rabona, che è diventato immediatamente virale. La rabona di RQ7 sta facendo il giro del web.

Il calciatore portoghese non ha fatto molto per essere ricordato con la maglia dell’Inter ma è molto apprezzato lontano dall’Italia ed è un idolo dei tifosi del Besiktas. Il giocatore si esibisce spesso nel suo pezzo forte e quando non è fine a se stesso, regala grandi emozioni. Proprio come in occasione della gara del suo Besiktas contro il Kayserispor. Quaresma si fa dare palla da calcio d’angolo e mette al centro un delizioso pallone per Tosic che trova il gol.