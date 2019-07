Rabiot alla Juventus: scelto il 25, numero del destino – VIDEO

Rabiot alla Juventus: scelto il 25, numero del destino. Curiosa coincidenza tutta bianconera per il centrocampista

Adrien Rabiot e la Juventus: una storia che inizia sotto il segno del numero 25. Non c’erano mai stati grandi dubbi in realtà: il centrocampista francese ha scelto la maglia che l’ha accompagnato per grande parte della carriera.

Curiosa però la coincidenza che lo vuole come 25esimo giocatore francese della storia della Juventus. L’ex PSG spera di incidere col suo nuovo club come hanno fatto alcuni dei suoi predecessori più illustri: da Trezeguet a Pogba, senza andare a scomodare Zidane e Platini.