In casa Torino continua il momento no per Radonjic: il trequartista granata ha avuto qualche screzio con Juric, l’ennesimo e ora il suo futuro è incerto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è da escludere che il giocatore possa essere ceduto nel mercato di gennaio. Il club risparmierebbe anche sull’ingaggio, oltre 2 milioni lordi a stagione.