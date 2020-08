Raduno Milan, assenti sei giocatori a Milanello: il motivo

Al raduno del Milan di oggi ben sei giocatori erano assenti perché avevano già effettuato i tamponi in maniera privata

Nella giornata odierna il Milan si è radunato presso il centro sportivo di Milanello per i primi test sierologici e tamponi. Tra i giocatori assenti vi erano Samu Castillejo, Ante Rebic, Rafael Leao, Davide Calabria, Ismael Bennacer e Franck Kessié.

I sei calciatori non si sono presentati perché, rientrando dall’estero, avevano già effettuato il tampone in maniera privata nei giorni scorsi. Ora si aspetta il risultato anche per dirigenti e staff tecnico.