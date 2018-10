Rafinha, nostalgia Inter: «Sorpreso, mi aspettavo il riscatto. Ecco come sono andate le cose»

L’ex calciatore dell’Inter, Rafinha, ha parlato della sua esperienza in nerazzurro e del mancato riscatto

Rafinha e la nostalgia nerazzurra. Il brasiliano è rimasto deluso per il mancato riscatto da parte dell’Inter, si sarebbe aspettato un trattamento diverso dai nerazzurri. Ecco le parole del giocatore, ora al Barcellona, al Mundo Deportivo: «Ho vissuto un’estate impegnativa perché non sapevo cosa sarebbe successo, non c’erano certezze. Le cose stavano cambiando, ma ero anche a casa, con la comodità di essere nella migliore squadra del mondo. Ferito dall’Inter? No, non è la parola adatta. All’Inter sono stato bene. Sono stato lì per pochi mesi, stavo recuperando fiducia dopo un lungo infortunio e mi ero inserito bene. Per il trattamento dei miei compagni di squadra e quello di tutti i tifosi mi sono sentito molto a mio agio, mi hanno trattato come a casa. Logicamente, quello che è successo, non era previsto».

Prosegue Rafinha: «Non era stato inserito l’obbligo di riscatto, sapevo che erano felici all’interno del club e pensavamo che avrebbero esercitato l’opzione di acquisto, ma non è successo. L’Inter mi ha dato un’occasione importante perché stavo ritrovando e ho ritrovato fiducia dopo l’infortunio e questa è stata la cosa più importante. Mi sono sentito di nuovo un calciatore e ho ritrovato la felicità di nuovo facendo quello che mi piace di più. Per me è stata un’esperienza brutale e incredibile. Ho trovato un grande gruppo, sono rimasto colpito dalla passione che hanno i tifosi, mi ricordavano i brasiliani. Mi sono sentito di nuovo un calciatore e ho ritrovato la felicità di nuovo, sono rimasto sorpreso dal mancato riscatto».