Raiola fa sognare la Juve: «Pogba ha Torino nel cuore»

Mino Raiola, procuratore di Paul Pogba, ha parlato del futuro del suo assistito e non ha chiuso le porte a un ritorno alla Juve

Paul Pogba può tornare alla Juventus? Si susseguono le voci sul possibile ritorno del centrocampista del Manchester United a Torino. Il calciatore ha lasciato ottimi ricordi, nello spogliatoio, in società e anche tra i tifosi, e sarebbe accolto a braccia aperte. Paul non ha un buon rapporto con José Mourinho ma secondo Mino Raiola, suo agente, i due hanno chiarito. Questo però non esclude un trasferimento, tra gennaio e giugno, del suo assistito.

Raisport ha raccolto le dichiarazioni di Mino Raiola procuratore di Paul Pogba, sull’affare con la Juventus: «Ha ricucito i rapporti con Mourinho, ora è più sereno perché si sente importante a Manchester. Anche se Torino gli è rimasta nel cuore». Dunque, tutto ancora aperto per il possibile trasferimento del centrocampista francese alla Juventus. I dirigenti bianconeri non hanno escluso il colpo. A gennaio la Juve potrebbe acquistare un nuovo centrocampista e grazie alle nuove regole della Uefa sarà possibile anche acquistare un calciatore che ha già disputato la Champions (potrà essere inserito in lista e potrà giocare la Coppa con la nuova squadra, senza limitazioni). Tutto è possibile: la Juve rivuole indietro il suo Polpo.