È sfida Juventus-Bayern per Ivan Rakitic

Il centrocampista del Barcellona rimane un obiettivo della Juventus. I bianconeri ancora sulle tracce di Ivan Rakitic

Ivan Rakitic ha perso la finale del Mondiale con la sua Croazia ma può consolarsi con un cammino strepitoso e con una squadra che rimarrà nella storia del suo Paese. La generazione d’oro dei croati ha portato la Croazia al secondo posto al Mondiale, una soddisfazione non da poco. I croati si sono arresi ai francesi ma ora è tempo di voltare pagina. Il centrocampista di proprietà del Barcellona pensa al futuro che potrebbe essere lontano dalla Catalogna. Dopo gli addii di Iniesta e Paulinho potrebbe esserci un’altra cessione eccellente in mediana in casa Barça.

Il centrocampista centrale classe ’88 ha molto mercato e, secondo Don Balon, piace in particolare a Juventus e Bayern Monaco. I due club amici potrebbero sfidarsi per convincere il centrocampista croato a tentare una nuova esperienza. Il Bayern starebbe valutando l’ipotesi di presentare un’offerta ai blaugrana ma attenzione alla Juve, da tempo sulle tracce del giocatore. Rakitic può lasciare il Barça e potrebbe prendere in seria considerazione l’eventuale proposta juventina, specie dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. La Juve cerca un nuovo colpo in mediana, sogna il ritorno di Pogba ma non smette di pensare al vecchio pallino Ivan Rakitic.