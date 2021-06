L’agente di Ramsey infuriato: «Non è vero nulla, smettetela di inventarvi cose!»

L’agente di Aaron Ramsey ha commentato su Twitter le voci su un possibile ritorno del Gallese all’Arsenal. Ecco cosa ha detto

Da qualche giorno, alcune voci di mercato parlavano di un possibile ritorno di Aaron Ramsey all’Arsenal, con il Gallese che avrebbe potuto lasciare la Juventus già in estate.

L’agente del centrocampista, dopo l’ennesimo tweet sul fatto che Ramsey avrebbe espresso la volontà di tornare in Premier League con i Gunners, ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione. La sua risposta: «Chiedo scusa, potete smetterla di inventarvi le cose per favore? Non c’è nulla di vero nei vostri Tweet».

Parole che mettono definitivamente a tacere le voci sull’espressa volontà del gallese di lasciare la Juve, sebbene sia uno dei maggiori indiziati nella rosa bianconera a poter partire in estate.