Il Milan potrebbe mettere a segno un colpo importante, a parametro zero. I rossoneri sono sulle tracce di Aaron Ramsey

Il Milan è vicino al colpo Aaron Ramsey? Il centrocampista gallese è in scadenza di contratto e potrebbe andare via a fine stagione, a parametro zero. Il giocatore non ha ancora accettato la proposta di rinnovo dei Gunners e al momento c’è distanza tra le parti. Difficilmente il giocatore rimarrà ancora all’Emirates, servirà uno sforzo importante da parte dei londinesi per convincere il giocatore a prolungare il contratto. Buone notizie per il Milan che, ormai da tempo, ha messo gli occhi su uno dei parametri zero più appetibili.

Il centrocampista, bravo negli inserimenti e con il vizio del gol, potrebbe aggiungere qualità e quantità in mediana. Leonardo e Maldini sono a lavoro da tempo e secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Guardian, ci sono buone possibilità di vedere il giocatore con la maglia rossonera nella prossima stagione. Secondo gli inglesi, il Milan è favorito nella corsa ad Aaron Ramsey, centrocampista in scadenza coi Gunners. Il club rossonero è avanti grazie all’arrivo di Gazidis in dirigenza che potrebbe convincere il centrocampista gallese a sposare la causa milanista a breve. Il Milan pensa a un nuovo colpo a zero: nel mirino c’è Ramsey.