Ramsey ai Rangers: la Juventus ha definito la cessione e si accolla parte dello stipendio

Ramsey ha accettato l’offerta del Rangers e lascerà la Juve in questa ultima giornata di calciomercato.

E’ stato definito in questo minuti il trasferimento del gallese. La Juve cederà Ramsey in prestito e, per favorire la cessione, collaborerà con il Rangers per pagamento di parte dello stipendio. Il gallese, stando a quanto riferito da The Athletic, si trova già in un aeroporto nel Regno Unito.