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Milan, Rangnick aspetta una risposta: ultimatum a Cardinale per il futuro rossonero
Il tecnico tedesco vuole pieni poteri e uomini di fiducia: decisione attesa nei prossimi giorni. Ultimatum di Rangnick a Cardinale
Il futuro del Milan potrebbe passare dalle prossime ore. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Ralf Rangnick attende una risposta definitiva dal club rossonero entro l’inizio della prossima settimana, prima di prendere una decisione sul proprio futuro professionale.
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L’attuale commissario tecnico dell’Austria, impegnata presto al Mondiale negli Stati Uniti, si trova infatti davanti a un bivio. Da una parte c’è la possibilità di proseguire il proprio percorso con la federazione austriaca, che vorrebbe confermarlo anche nel ciclo che porterà agli Europei del 2028. Dall’altra, l’opportunità di tornare alla guida di un club accettando la sfida di rilanciare il Milan.
La condizione principale posta da Rangnick sarebbe però molto chiara: piena autonomia nella gestione dell’area sportiva. Il dirigente e allenatore tedesco vorrebbe intervenire in maniera profonda sull’organizzazione del club, inserendo figure di sua assoluta fiducia nei ruoli chiave.
Tra i nomi valutati spicca quello di Johannes Spors, attuale direttore sportivo del Southampton, che potrebbe occuparsi delle operazioni di mercato durante l’assenza di Rangnick per gli impegni mondiali. Nella nuova struttura potrebbe trovare spazio anche Christopher Vivell, oggi al Manchester United e già collaboratore di Rangnick in diverse esperienze precedenti.
La proprietà guidata da Gerry Cardinale è ora chiamata a una scelta rapida: accettare il progetto completo di Rangnick oppure percorrere altre strade. Un’eventuale rivoluzione potrebbe ridimensionare il peso operativo di figure già al lavoro sul futuro del club, come Jovan Kirovski e Vincenzo Vergine, attualmente impegnati nello sviluppo del settore giovanile e dell’Under 23.