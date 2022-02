ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ralf Rangnick ha parlato in conferenza stampa del periodo poco felice di Cristiano Ronaldo

Ralf Rangnick ha difeso Cristiano Ronaldo durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Southampton. Il manager dei Red Devils ha parlato del fenomeno portoghese riguardo i zero goal segnati nel 2022 e al periodo poco felice.

ZERO GOAL DI RONALDO NEL 2022 – «Non si tratta solo di Cristiano Ronaldo. È vero che dovremmo segnare più gol, è ovvio. Abbiamo creato tante occasioni nelle ultime due partite ma non abbiamo segnato abbastanza. Questo non è solo un problema di Cristiano, è un problema per tutti gli altri giocatori, soprattutto quelli offensivi. Non facciamo abbastanza gol. Dobbiamo migliorare nelle prossime settimane, dobbiamo pensare a quante occasioni creiamo. Dobbiamo premiarci coi risultati che meritiamo».