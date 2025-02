Ranieri: «Domani sfida difficile: loro in casa non perdono da 12 partite, ma faremo la nostra partita»

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, in vista della sfida di domani sera contro il Milan

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia della partita di Coppa Italia a San Siro della Roma contro il Milan. Di seguito le sue parole.

«L’obiettivo per domani sarà fare bene contro il Milan. Sappiamo che in casa non perdono da 12 partite. Da quando è arrivato Conceiçao hanno totalizzato cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte. Andiamo ad affrontare una squadra piena di talento e di campioni. Vogliamo fare bene e passare il turno. Abbiamo la consapevolezza di affrontare una grande squadra e cercheremo di fare la nostra partita».