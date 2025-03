Ranieri: «Mancano ancora alcuni particolari; Hummels? Può fare quello che vuole, sta molto bene»

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi in trasferta contro l’Empoli

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

DOVBYK – «Dovbyk era molto dispiaciuto, ma l’importante era farsi trovare al posto giusto. Pazienza, ma gli ho detto che ho una certa età, non possono farmi sempre soffrire così. Però va bene, la qualità c’è e abbiamo giocato con la giusta umiltà pareggiando la voglia di giocare dell’avversario mettendoci la giusta determinazione».

MIGLIORAMENTI NELLA PRESSIONE – «Lavoriamo molto su questo in allenamento, chi è più vicino deve pressare. Stiamo facendo bene, sono contento ma ci mancano ancora dei piccoli particolari che sono le cose più difficili da mettere a punto».

COME VALUTA LA PARTITA DI PELLEGRINI – «Benissimo, Lorenzo ha fatto una gara di quantità e qualità ma non gli si può dire nulla. Adesso gli arbitri hanno cambiato il modo di arbitrare, lui è rimasto un po’ indietro. Gli ho detto di non fermarsi mai e reagire, è solo questo che gli manca. Poi non gli va insegnato nulla».

HUMMELS – «Mats può fare quello che vuole, sta conoscendo anche la città e sta bene. Sta a me metterlo o no, ma come tutti gli altri. Io voglio vincere tutte le partite, non ho alcuna remora con nessuno, questi ragazzi sanno che se si allenano bene e mi seguono hanno la possibilità di giocare come gli altri».

COME SARA’ A BILBAO – «Sarà dura, perché al San Mames non sarà facile ma andremo lì con la nostra determinazione. Se saranno più bravi gli stringeremo la mano, ma prima devono dimostrarcelo».