Ranieri: «Champions League? Non è facile. Futuro? E' giusto che io mi faccia da parte. Sul prossimo allenatore...»

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico del Roma, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi in casa contro il Verona

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria della Roma contro il Verona. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Partita difficilissima, come la immaginavamo. Loro giocano in avanti e poi ti vengono in contro pressing. Bene per noi, siamo riusciti a sbloccarla subito. Bene tutti quanti, non voglio fare classifiche. Volevamo i 3 punti, sono venuti e facciamo tutti una buona Pasqua. Champions League? Non è facile. Un conto è dire che questi ragazzi stiano facendo una cosa straordinaria. C’è il sogno, poi c’è il pensiero e l’azione. C’è da lavorare, ora abbiamo partite bellissime. Il campionato è iniziato male, deve finire possibilmente bene».

ROMA PRIMA NEL GIRONE DI RITORNO – «C’è un buon gruppo. Non resto perché basta, ma poi va lasciato tempo al nuovo allenatore per plasmare il nuovo gruppo. Un altro anno con me sarebbe perso. E’ giusto che io mi faccia da parte e che arrivi un allenatore che sa quello che vuole e come vuole ottenerlo».

FUTURO? – «Io ho finito, non c’è più senso. Prossimo allenatore? Non parlo più di questo, mi dispiace».