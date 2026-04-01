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Ranking FIFA, Italia resta bloccata al 12° posto: ma senza Mondiali la classifica peggiorerà
Ranking FIFA, l’Italia ferma al 12° posto in classifica: la top 10 però sfuma e il crollo continuerà senza il Mondiale
La terza mancata qualificazione consecutiva dell’Italia ai Mondiali produce subito un effetto diretto: il peggioramento della posizione della Nazionale nel Ranking FIFA. Gli Azzurri restano formalmente al 12° posto, lo stesso ottenuto dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, ma il distacco dalla top 10 mondiale si amplia sensibilmente. L’assenza dalla Coppa del Mondo, inoltre, renderà inevitabile un ulteriore arretramento, mentre le altre nazionali potranno accumulare punti grazie alle partite del torneo che inizierà l’11 giugno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.
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La mancata partecipazione pesa doppiamente perché, nelle competizioni internazionali, chi vince guadagna punti senza che chi perde ne venga penalizzato. Questo meccanismo favorirà tutte le squadre qualificate, mentre l’Italia resterà ferma, destinata a scivolare ancora più in basso. La sconfitta ai rigori contro la Bosnia-Erzegovina nella finale playoff ha già avuto un impatto concreto: gli Azzurri hanno perso 7,08 punti, consentendo alla Colombia — tredicesima — di avvicinarsi nonostante la sconfitta in amichevole contro la Francia, e impedendo un possibile sorpasso sulla Croazia, che resta davanti.
Nel frattempo, il Ranking registra anche un cambio al vertice: la Francia supera la Spagna e si prende la prima posizione mondiale in vista dei prossimi Mondiali, confermando il proprio ruolo di favorita. Per l’Italia, invece, si apre una fase complessa, con la necessità di ricostruire non solo risultati e identità, ma anche una credibilità internazionale ormai compromessa.
Ranking FIFA aggiornato:
- Francia – 1877,32 punti
- Spagna – 1876,40 punti
- Argentina – 1874,81 punti
- Inghilterra – 1825,97 punti
- Portogallo – 1763,83 punti
- Brasile – 1761,16 punti
- Olanda – 1757,87 punti
- Marocco – 1755,87 punti
- Belgio – 1734,71 punti
- Germania – 1730,37 punti
- Croazia – 1717,07 punti
- Italia – 1700,37 punti
- Colombia – 1693,09 punti
- Senegal – 1688,99 punti
- Messico – 1681,03 punti
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