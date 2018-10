Ranking Uefa: Italia terza. Juve 5ª tra i club

Nuovo aggiornamento sul ranking Uefa per Paesi e club. L’Italia scende al terzo posto. Posizione invariata per la Juventus, Napoli da 14° a 15°

Chiusa la tre giorni europea, è tempo di bilanci ed è tempo di Ranking Uefa. Nel precedente turno, le italiane avevano chiuso con uno ‘storico’ en plein, nella terza giornata sono arrivate 2 vittorie (Juve e Roma), un pareggio (Napoli) e una sconfitta (Inter). In Europa League invece è arrivata una vittoria in trasferta (Lazio a Marsiglia) e una sconfitta interna (il Milan con il Betis Siviglia). L’Italia (68.725 punti), per via di questi risultati altalenanti, è tornata al terzo posto del ranking, scavalcata nuovamente dall’Inghilterra (69.034 punti) che si riprende dunque la seconda piazza. Al primo posto l’inarrivabile Spagna (91.283). Al quarto posto la Germania con 64.070 punti, più staccata la Francia.