Ranocchia ne è sicuro: «Vedrete che l’Inter arriverà in alto»

Le dichiarazioni di Andrea Ranocchia al termine dello 0-0 di Inter-Lazio, posticipo delle 18 dell’ultima giornata di andata di Serie A

Andrea Ranocchia confida in una pronta risalita dell’Inter dopo un fine 2017 con il fiato corto. La formazione nerazzurra ha centrato un buon punto nello scontro diretto con la Lazio in programma alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Al termine del pareggio odierno per 0-0, Ranocchia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: «Non abbiamo preso gol e questo è molto importante. Peccato perché in casa giochiamo sempre per i tre punti, diciamo che è un peccato, ma non abbiamo perso contro una diretta concorrente e va bene».

Prosegue e conclude Ranocchia nelle dichiarazioni ai microfoni di Sky: «Bisogna ritrovare la forma migliore e ci sarà tempo per preparare la prossima partita. Dobbiamo ritrovare un po’ di lucidità, abbiamo avuto degli infortuni e tante partite ravvicinate, ma non deve essere un alibi. Siamo li, ce la giochiamo, ci saranno tante partite ancora e vedrete che arriveremo in alto. Ringrazio il pubblico di San Siro per la vicinanza, ho preso una botta nel primo tempo e sono molto contento di essermi riavvicinato ai miei tifosi, quest’anno ci toglieremo delle grossissime soddisfazioni».