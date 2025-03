Raphinha carica il Brasile in vista della sfida con l’Argentina: «Fan***o, Li batteremo, senza dubbio»- Calcio News 24

Raphinha accende la sfida del Brasile contro l’Argentina! Ecco cosa ha detto l’esterno del Barcellona parlando con la leggenda verdeoro Romario

L’attaccante del Barcellona e del Brasile, Raphinha, ha lanciato un messaggio infuocato in vista del match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l’Argentina. La sfida, in programma martedì a Buenos Aires, vedrà i verdeoro affrontare i campioni del mondo in una partita chiave per la corsa alla competizione. Il Brasile arriva alla gara dopo la vittoria per 2-1 sulla Colombia, dove proprio Raphinha e Vinicius Junior sono andati a segno.

Durante una conversazione con la leggenda brasiliana Romario, Raphinha ha mostrato grande determinazione. Alla domanda «Affronteremo l’Argentina, il nostro più grande rivale. E ora, grazie a Dio, senza Messi… li batteremo?», l’esterno del Barça ha risposto senza esitazione: «Li batteremo, senza dubbio. Dentro e fuori dal campo, se necessario». Romario ha poi incalzato: «Proverai a segnare contro l’Argentina?”, e Raphinha ha replicato deciso: «Sì, con tutto quello che ho». Infine, la conversazione si è conclusa con un’ultima provocazione di Romario: «Se ne vadano a fan***lo?», a cui Raphinha ha risposto senza mezzi termini: «Fan***o!»