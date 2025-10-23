 Rapid Vienna Fiorentina, Pioli nel post gara: «Oggi puntavamo sull’essere una squadra determinata. E ho avuto belle risposte. A Dzeko dico questo»
Rapid Vienna Fiorentina, Pioli nel post gara: «Oggi puntavamo sull'essere una squadra determinata. E ho avuto belle risposte. A Dzeko dico questo»

1 minuto ago

Rapid Vienna Fiorentina, il tecnico dei viola Stefano Pioli parla a Sky Sport nel post partita: ecco le sue dichiarazioni

Dopo le due battute d’arresto in Serie A contro Roma e Milan, la Fiorentina di Stefano Pioli ritrova il sorriso in Europa. I viola hanno superato il Rapid Vienna con un prezioso 1-0, rilanciando così il proprio cammino in Conference League.

A decidere la sfida sono stati i gol di Ndour, Džeko e Gudmundsson, che permettono alla squadra gigliata di restare a punteggio pieno e in vetta al girone dopo due giornate della League Phase.

Al termine della partita, Pioli ha analizzato la prestazione ai microfoni di Sky Sport e in conferenza stampa, sottolineando l’importanza della reazione della squadra dopo le difficoltà in campionato e la necessità di dare continuità ai risultati anche nelle prossime uscite.

PAROLE «Conferma dei passi avanti già visti con la Roma? Io credo che da questi momenti si esce puntando sulle situazioni. Oggi puntavamo sull’essere una squadra determinata. E ho avuto belle risposte. Magari dalle prossime faremo altri passi avanti in altre situazioni. Gerarchie? Dipende dai calciatori. C’è sempre chi parte sopra e sotto, ma è tutto in discussione. Ci sono state buone risposte. In Conference abbiamo incontrato buoni avversari ma inferiori al libello del nostro campionato»

DZEKO «Ha detto che vuole giocare di più? Stiamo cercando di trovare degli equilibri. In questo momento secondo me non possiamo permetterci più di due giocatori offensivi. Dipende dal nostro momento e dal nostro equilibrio. Sa che devo fare delle scelte, lui deve farsi trovare pronto. Le gerarchie possono sempre cambiare, dipende dalle prestazioni e dai risultati»

LAVORO «Io sono arrivato qua con l’ambizione di alzare il livello, creando aspettative. Questo inizio ha sicuramente scombussolato le cose. Quando ci sono certe situazioni si esce mettendo da parte i momenti complicati, e cercando di evitarli completamente. Il lavoro più importante dell’allenatore è quello psicologico»

LEGGI ANCHE – Conference League, la Fiorentina vince con il Rapid Vienna

