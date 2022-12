Raspadori: «Giuntoli e Spalletti mi hanno trasmesso fiducia. Venire qui una mia scelta»

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato del suo arrivo in azzurro e degli obiettivi stagionali al Corriere dello Sport

«Venire a Napoli è stata una mia scelta. Sono stato preso in mezzo da Giuntoli e Spalletti, le loro parole mi hanno convinto e spinto a scegliere questa piazza importante. Abbiamo otto punti di vantaggio ed è sempre meglio che inseguire, a gennaio inizia un nuovo campionato. Mondiale? In questo mese ho avvertito tanta sofferenza per non essere la».