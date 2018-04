Real-Juventus, Bargiggia contro Buffon: «L’arbitro non è psicologo»

Real-Juventus continua anche a quasi ventiquattro ore dalla fine. L’arbitro Oliver ha fatto arrabbiare Buffon, ma il giornalista Bargiggia ha una sua idea

A poco meno di ventiquattro ore da Real-Juventus, il rigore assegnato per il fallo di Benatia su Vazquez continua a far discutere. Gigi Buffon è stato espulso e le sue dichiarazioni hanno spaccato a metà i calciofili italiani. C’è chi gli dà ragione e chi, come Paolo Bargiggia, non è d’accordo con il portiere. Buffon ritiene che l’arbitro debba avere sensibilità e quindi debba evitare calci di rigore all’ultimo secondo come quello di ieri. Bargiggia ha una sua teoria, totalmente differente.

Il giornalista di Premium ha detto: «La mia impressione è che il fallo di Benatia fosse da rigore. Devo dire che la Juventus ha messo sotto il Real Madrid, onore a loro. Un arbitro non deve ricordarsi di nessuna partita se non la sua. Non è uno psicologo o un sociologo, deve arbitrare e basta». Un’opinione contrapposta a quella di Stefano Tacconi, giusto per fare un nome.