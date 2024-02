Real Madrid, Ancelotti: «Futuro Modric? Non so se vuole rimanere»

Il tecnico dei Blancos ha parlato in conferenza stampa del fuoriclasse croato e della strada che potrebbe prendere a breve

Gli anni passano, ma il talento di Luka Modric sembra non svanire mai. Subentrato a gara in corso nel match contro il Siviglia, il fuoriclasse del Real Madrid ha deciso la sfida con un gol bellissimo. Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa del suo futuro.

FUTURO MODRIC – «È tutto nelle sue mani, dipende da lui come per Kroos e Nacho. È un bravo ragazzo, molto umile, lo adoro ma non so se vuole rimanere con il ruolo di sostituto. Come potrei aiutarlo? Difficile… So cosa significano certe cose. Capisco Luka se è triste ma non è la fine per lui: tutto il mondo lo pensa, tranne lui! Ha ancora gambe ed energie, non è la fine della sua carriera… Guardate la qualità!».