Real Madrid Barcellona, che spettacolo al Bernabeu! Tre gol fatti, tre annullati, Var e un’espulsione. Il blaugrana ci provano, ma a spuntarla sono i Blancos!

Real Madrid Barcellona, che spettacolo al Bernabeu! La decidono Bellingham e Mbappè che sbaglia anche un rigore. Espulso Pedri: ecco cosa è successo

Il Clasico stagionale tra Real Madrid e Barcellona ha regalato emozioni e colpi di scena, ma alla fine sono stati i blancos a prevalere, vincendo 2-1 al Santiago Bernabeu e mettendo fine all’egemonia del Barcellona negli scontri diretti. Mbappé e Bellingham sono stati i protagonisti indiscussi del match, con una rete a testa che ha deciso il risultato. Inutile la rete di Fermin Lopez per il Barcellona, che scivola a -5 dalla vetta e dal Real Madrid, ora saldamente in testa alla LaLiga.

Mbappé e Bellingham, un duo da sogno

Il match si è sbloccato al 22′, quando una imbucata perfetta di Bellingham ha messo Mbappé davanti al portiere Szczesny, che con un destro imprendibile ha trovato l’angolino per l’1-0. La partita è stata dominata dal Real Madrid, che ha avuto diverse occasioni con Huijsen e compagni, ma Fermin Lopez ha pareggiato per il Barcellona al 38′, riportando il match in equilibrio. Non è durato però a lungo, perché a pochi minuti dalla fine del primo tempo, una rete da rapace d’area di Bellingham ha riportato il Real Madrid in vantaggio con il 2-1.

Un rigore parato, ma il Real non si ferma

Nel secondo tempo, il ritmo del match è aumentato, e un episodio cruciale ha visto Eric Garcia toccare il pallone con il braccio in area, regalando un rigore a Mbappé. Szczesny, però, si è superato con una parata fenomenale a tu per tu con il fuoriclasse francese, negando il possibile 3-1. Il Barcellona ha tentato di reagire, ma i tentativi di Yamal e compagni non sono stati efficaci, mentre il Real Madrid ha sfiorato il tris con Vinicius e una rete di Bellingham, annullata per fuorigioco.

Espulsione e trionfo per il Real

Il match si è concluso con l’espulsione di Pedri per somma di ammonizioni, con il Real Madrid che ha finalmente chiuso il cerchio dopo quattro sconfitte consecutive contro il Barcellona, trionfando nel Clasico e portandosi a +5 in classifica, consolidando il suo posto da leader della LaLiga.

Nel finale anche una rissa sfiorata, o spenta prontamente, che ha visto tra i protagonisti anche Raphinha, assente nel match per infortunio.