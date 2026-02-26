Real Madrid Benfica 2-1, Vinicius si prende la rivincita dopo l’episodio di razzismo dell’andata: ecco com’è finita

Real Madrid Benfica 2-1, Vinicius si prende la rivincita dopo l’episodio di razzismo con Prestianni: ecco com’è andata la gara di Champions League

Il Real Madrid di Álvaro Arbeloa ha superato brillantemente il Benfica con un 2-1 che ha permesso ai Blancos di conquistare il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, dopo aver vinto anche il ritorno al Santiago Bernabéu. La vittoria, che ha posto fine a una settimana turbolenta per la squadra spagnola, ha visto il protagonista indiscusso essere Vinícius Júnior, autore del gol decisivo a dieci minuti dalla fine.

Il match era iniziato con una brutta notizia per i tifosi merengue: Kylian Mbappé non era stato convocato. Álvaro Arbeloa, tecnico del Real Madrid, ha spiegato che la decisione di escludere il bomber francese dalla lista dei convocati era stata presa di comune accordo tra il giocatore, lo staff medico e lo stesso allenatore, con l’obiettivo di recuperare Mbappé al 100%, senza forzare i tempi di recupero.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Nel frattempo, il clima attorno alla squadra era elettrico, soprattutto per le polemiche legate a Gianluca Prestianni del Benfica, squalificato per il presunto insulto razzista a Vinícius Júnior durante l’andata. Il giovane argentino ha reagito sui social, ma il suo messaggio è stato rapidamente cancellato per evitare ulteriori problemi. Il Real Madrid ha risposto con uno striscione gigante contro il razzismo, un gesto forte che ha suscitato il sostegno del pubblico, come riportato da Tuttosport.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

La partita ha visto il Benfica passare in vantaggio grazie a Rafa Silva, ma la risposta del Real Madrid è arrivata prontamente con Aurélien Tchouaméni, che ha pareggiato subito. Da quel momento in poi, il match è stato piuttosto bloccato, con un gol annullato a Arda Güler per fuorigioco e un intervento decisivo di Thibaut Courtois. Tuttavia, è stato Vinícius Júnior a sfruttare un assist perfetto di Fede Valverde, chiudendo definitivamente il discorso qualificazione.

Con il suo gol, Vinícius Júnior ha non solo messo in archivio la qualificazione, ma ha anche zittito le polemiche della settimana, festeggiando con un ballo sotto la curva del Bernabéu. Una vittoria che ha riacceso la luce sul cammino dei Blancos, che ora attenderanno il prossimo avversario tra Sporting e Manchester City.