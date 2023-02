Real Madrid, Guti incorona Vinicius: «Non è solo uno che fa assist»

Guti, bandiera del Real Madrid, incorona il brasiliano Vinicius: le dichiarazioni dell’ex centrocampista spagnolo

L’ex centrocampista del Real Madrid Guti esalta Vinicius, attaccante del club blanco.

LE PAROLE – «Per tutta la stagione Vinícius è stato decisivo, è il giocatore più in forma e tutta la squadra lo cerca. Non fornisce solo assist ma anche gol importanti, per la squadra e per lui. Sono reti che gli daranno più fiducia per il futuro».