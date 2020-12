Real Madrid, i convocati di Zidane: torna Sergio Ramos

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach.

La grande notizia è il ritorno del capitano Sergio Ramos, out per infortunio dallo scorso 21 novembre.

📋✅ Our 21-man squad for the match against @borussia_en! #RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/s9tcHZ2fJU

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 8, 2020