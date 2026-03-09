Real Madrid, infortunio Carreras: tegola per i Blancos! Le condizioni del terzino dopo gli esami effettuati e quanto resterà ai box

Real Madrid, infortunio Carreras: le condizioni del terzino dopo gli esami e quanto dovrà rimanere fuori. Ultimissime

Al centro delle preoccupazioni di tutto l’ambiente madrileno c’è Álvaro Carreras. Il difensore del Real Madrid ha riportato un infortunio che ha reso necessari accertamenti clinici immediati presso le strutture mediche della società.

Per fare totale chiarezza sull’entità del problema, il club ha rilasciato una nota ufficiale ai media e ai tifosi, confermando lo stop del calciatore:

“Dopo gli esami effettuati sul nostro giocatore Álvaro Carreras, gli è stata diagnosticata una lesione muscolare al polpaccio della gamba destra. In attesa di evoluzione.”

Le scelte tattiche e le alternative in rosa

L’assenza forzata del terzino iberico rappresenta un contrattempo non di poco conto e costringerà inevitabilmente Arbeloa a rivedere i propri piani tattici. In vista dei prossimi e delicati impegni tra la Liga spagnola e la Champions League, l’allenatore dovrà attingere alla profondità della propria rosa per colmare il vuoto lasciato sulla corsia mancina, cercando di mantenere inalterato il perfetto equilibrio della squadra.

I tempi di recupero e i prossimi step

Come esplicitamente sottolineato dal comunicato diramato dal club, la situazione clinica è attualmente “in attesa di evoluzione”. Questo significa che i tempi di recupero non possono ancora essere stabiliti con assoluta e matematica precisione.

Una lesione muscolare al polpaccio è, per un calciatore, un infortunio particolarmente delicato che richiede massima cautela. Lo staff medico dei Blancos monitorerà quotidianamente i progressi del ragazzo, sottoponendolo a nuovi esami strumentali nei prossimi giorni per valutare il processo di guarigione delle fibre muscolari. L’obiettivo primario della società è scongiurare pericolose ricadute e riconsegnare il giocatore al proprio mister solo quando sarà al cento per cento della forma.