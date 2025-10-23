Real Madrid Juve, Del Piero: «Non è stata creata un’identità ed è questo che manca ora alla Juventus. Tudor non era prima scelta!»

Real Madrid Juve: Del Piero ha analizzato a CBS Sports Golazo il momento che stanno vivendo i bianconeri dopo la sconfitta contro gli spagnoli

Alessandro Del Piero, intervenuto ai microfoni di CBS Sports Golazo, ha analizzato la situazione attuale della Juventus dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, decisa dal gol di Jude Bellingham. L’ex capitano bianconero ha offerto la sua visione sul momento delicato che sta vivendo la squadra. Le sue parole:

PAROLE – «La Juve è alla ricerca di qualcosa, non è ancora chiaro cosa. Ci sono stati molti cambiamenti, sappiamo quello che è successo alla fine della scorsa stagione e durante l’estate: Tudor onestamente non era la prima opzione, lo sappiamo tutti.

Sono arrivati nuovi giocatori, la squadra veniva da una situazione disastrosa dentro e fuori dal campo.C’è costantemente qualcosa che non va alla Juve. Tudor sta provando a fare del suo meglio, ma non ha ancora trovato un undici titolare. Ha tante opzioni per provare a coinvolgere tutti, ma non è stata creata un’identità ed è questo che manca ora alla Juve».

