Real Madrid-Juventus, dalla Spagna: «Bianconeri? In Europa gli arbitri li mettono a posto» – VIDEO

Polemiche infinite dopo Real Madrid-Juventus. Dalla Spagna un giornalista di As commenta piccato la posizione dei bianconeri sul rigore concesso nel finale al ‘Bernabeu’

Real Madrid-Juventus, la partita infinita. Dopo le grandi polemiche seguite all’eliminazione dei bianconeri per un calcio di rigore concesso nei minuti di recupero ai ‘blancos’, dalla Spagna c’è chi risponde a favore della squadra di Zinedine Zidane. Tomas Roncero, noto giornalista di As, torna sul gol annullato a Isco e l’episodio del rigore con annessa espulsione di Buffon: «Il gol di Isco era regolare, con l’1-1 sarebbe finita lì. E poi si parla di furto del secolo per un rigore concesso al 93′ dopo che al Real è stato annullato un gol regolare. Però non si può dire niente perchè il Real è favorito, giusto? Voglio vedere se Buffon chiama ancora ‘assassino’ l’arbitro dopo queste immagini, deve chiedergli scusa!».

Roncero ha poi proseguito: «Fossi l’arbitro Oliver chiederei le scuse pubbliche, altrimenti lo porterei in tribunale. Con che coraggio si sono usate parole come assassinio e stupro? La Juve è la squadra più favorita della storia d’Italia, ha vinto più scudetti di tutti ma solo due Champions perchè in Europa gli arbitri la mettono al suo posto».