Real Madrid-Juventus, International Champions Cup 2018: dove vedere la partita in streaming e in diretta tv

Nella notte tra sabato e domenica, per l’International Champions Cup, si gioca Real Madrid-Juventus. Squadre in campo negli Stati Uniti al FedExFiel di Landover (Maryland) alle ore 00,00 italiane (le 18 locali). Per gli spagnoli si tratta del secondo impegno nella competizione amichevole internazionale dopo la sconfitta (2-1) contro il Manchester United; terzo ed ultimo impegno nel torneo, invece, per i bianconeri: la squadra di Allegri ha sin qui battuto il Bayern Monaco (2-0) e il Benfica (ai calci di rigore). Grande assente della sfida sarà l’ex madridista Cristiano Ronaldo, attualmente impegnato nel lavoro di preparazione a Torino. Real Madrid-Juventus verrà trasmessa in diretta tv sulle frequenze satellitari di Sky Sport International Cup (canale Sky 208, prossimo a diventare Sky Serie A), anche in HD. Per gli abbonati dell’emittente, la sfida di Landover sarà disponibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go.

Real Madrid-Juventus, probabili formazioni

REAL MADRID – L’allenatore Julen Lopetegui non dovrebbe cambiare sistema di gioco utilizzando ancora il 4-2-3-1; previsto qualche cambio rispetto alla gara giocata martedì contro lo United: così, blancos previsti dall’inizio con Casilla tra i pali, Carvajal, Nacho, Vallejo e Theo in linea di difesa. In mezzo al campo sono pronti Llorente e Ceballos; trequarti con Asensio, Isco e Bale che agiranno alle spalle dell’unica punta Benzema.

JUVENTUS – Dubbi sul sistema di gioco per Massimiliano Allegri. Possibile vedere i bianconeri in campo dall’inizio con uno sperimentale 4-4-1-1 o con un più classico 4-3-3; in quest’ultimo caso, Juve in campo con Szczesny in porta, De Sciglio, Benatia, Chiellini e Alex Sandro in difesa; a centrocampo ecco Khedira, Pjanic e Marchisio. In attacco, Favilli confermato unica punta e supportato ai lati da Cancelo e Bernardeschi.

REAL MADRID (4-2-3-1) – Casilla; Carvajal, Nacho, Vallejo, Theo; Llorente, Ceballos; Asensio, Isco, Bale; Benzema. JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Marchisio; Cancelo, Favilli, Bernardeschi.

