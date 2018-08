Real Madrid-Milan streaming e diretta tv in chiaro: dove vedere l’amichevole valida per il Trofeo Santiago Bernabeu 2018

Real Madrid-Milan è la partita amichevole valida per il Trofeo Santiago Bernabeu ed in programma per sabato 11 agosto 2018 alle ore 21 presso lo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il torneo, organizzato direttamente dal Real Madrid e che tra alterne vicende si gioca dal lontano 1979, vede per la seconda volta di fila in campo una formazione italiana (l'anno scorso fu la Fiorentina) ed il Milan in occasione delle celebrazioni del sessantesimo anniversario della finale di Coppa Campioni del 1958 vinta dal Real, torna a giocarselo dopo quasi vent'anni: l'ultima volta fu nell'estate del 1999 (vittoria spagnola per 4-2). La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro sulle frequenze di Canale 5 (anche in HD, canale 505 del digitale terrestre), ma anche in streaming per tutti pc, smartphone, tablet, smart tv e console per tutti i device, compresi iOS, Android e Windows Mobile, direttamente tramite il sito Mediaset Play oppure su Real Madrid TV e sui canali ufficiali Facebook, Twitter e Youtube delle Merengues.

Real Madrid-Milan: probabili formazioni

QUI REAL MADRID – Il tecnico Julen Lopetegui dovrebbe schierare una formazione abbastanza simile a quella vista l’altro giorno per l’ultima partita della tourneé americana contro la Roma: difficile insomma prevedere dal primo minuto l’ingresso in campo dei giocatori reduci dalle vacanze post-Mondiali come Raphael Varane, Marcelo, Mateo Kovacic e Luka Modric. Per quest’ultimo, al centro delle cronache di mercato con l’Inter, sono poche le possibilità pure di essere in panchina. In attacco spazio ancora all’unica punta Karim Benzema, in sostituzione di Cristiano Ronaldo, passato alla Juventus, con alle spalle il trio composto da Isco, Marco Asensio e Gareth Bale. Sulla fascia ancora una possibilità di vedere il giovanissimo Sergio Reguilon al posto di Marcelo.

QUI MILAN – Anche Gennaro Gattuso non dovrebbe cambiare troppo rispetto a quanto visto nell’ultima vittoria partita giocata in terra americana contro il Barcellona. In attacco Patrick Cutrone con Fabio Borini e Suso, mentre André Silva dovrebbe accomodarsi in panchina con il neo-acquisto Gonzalo Higuain, che però ha qualche comunque chance di debuttare in maglia rossonera proprio contro la sua ex squadra. Più concrete le possibilità di vedere in campo in difesa da subito l’altro neo-acquisto, Mattia Caldara, che ha già effettuato la preparazione pre-stagionale con la Juventus. Per il momento comunque l’ex bianconero dovrebbe partire dalla panchina per poi subentrare a gara in corso.

PROBABILE FORMAZIONE REAL MADRID (4-2-3-1) – Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Reguilon; Kroos, Ceballos; Bale, Asensio, Isco; Benzema. Allenatore: Lopetegui

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3) – Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Çalhanoglu; Suso, Cutrone, Borini. Allenatore: Gattuso